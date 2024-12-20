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На Западе заявили, что конфискация российских активов может навредить евро

Bloomberg: конфискация российских активов будет угрожать стабильности евро
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Depositphotos

Европейский союз должен задуматься о последствиях конфискации российских активов для стабильности евро. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, пишет Bloomberg.

Как отметил Домбровскис, Германия, Бельгия, Люксембург и другие страны считают, что конфискация активов РФ может нарушить суверенитет и финансовую стабильность еврозоны.

«Мы уже сделали важный шаг, когда обездвижили эти активы, и тогда возник вопрос о финансовой стабильности или последствиях для евро», — уточнил Домбровскис.

19 декабря саммит Евросоюза постановил, что заблокированные активы России останутся замороженными до конца конфликта и компенсации убытков Украины.

В этом же месяце кабмин Украины утвердил условия соглашения получения 40-летнего займа на $20 млрд от Федерального финансового банка США. Финансирование станет частью программы стран G7 по предоставлению Киеву $50 млрд, полученных за счет замороженных активов РФ.

Ранее Евросоюз решил оценить риски конфискации активов РФ в пользу Украины.

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