В ФРГ анонсировали встречу Шольца с генсеком НАТО по Украине

Неформальная встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца и глав ряда других стран с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по Украине запланирована на вечер среды в Брюсселе. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер, сообщает РИА Новости.

«Несколько стран ЕС встречаются сегодня в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО и (Владимиром) Зеленским. Это верно. Также сегодня по приглашению генерального секретаря НАТО состоится неформальная встреча нескольких стран НАТО, в которой примет участие федеральный канцлер Шольц», — заявил Бюхнер в ходе брифинга.

16 декабря бундестаг проголосовал за вынесение кабинету министров Шольца вотума недоверия. Если результаты голосования утвердит президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, то в стране состоятся досрочные парламентские выборы. Их назначат на 23 февраля.

Шольц на фоне этих событий предложил президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру распустить парламент ФРГ.

В ноябре кандидат Мерц сообщил, что готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в случае своего избрания. При этом он заявил о готовности выдвинуть РФ ультиматум о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов. В противном случае Мерц пригрозил снять ограничения на использование поставленных Украине вооружений и поставить ей ракеты Taurus.

Ранее Шольц назвал политического оппонента Мерца «Фрицем».