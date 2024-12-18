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В ФРГ анонсировали встречу Шольца с генсеком НАТО по Украине

Кабмин ФРГ: Шольц проведет в Брюсселе встречу с генсеком НАТО по Украине

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Fabian Sommer/Global Look Press

Неформальная встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца и глав ряда других стран с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по Украине запланирована на вечер среды в Брюсселе. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер, сообщает РИА Новости.

«Несколько стран ЕС встречаются сегодня в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО и (Владимиром) Зеленским. Это верно. Также сегодня по приглашению генерального секретаря НАТО состоится неформальная встреча нескольких стран НАТО, в которой примет участие федеральный канцлер Шольц», — заявил Бюхнер в ходе брифинга.

16 декабря бундестаг проголосовал за вынесение кабинету министров Шольца вотума недоверия. Если результаты голосования утвердит президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, то в стране состоятся досрочные парламентские выборы. Их назначат на 23 февраля.

Шольц на фоне этих событий предложил президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру распустить парламент ФРГ.

В ноябре кандидат Мерц сообщил, что готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в случае своего избрания. При этом он заявил о готовности выдвинуть РФ ультиматум о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов. В противном случае Мерц пригрозил снять ограничения на использование поставленных Украине вооружений и поставить ей ракеты Taurus.

Ранее Шольц назвал политического оппонента Мерца «Фрицем».

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