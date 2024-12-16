Бундестаг вынес Шольцу вотум недоверия

Немецкий парламент (бундестаг) проголосовал за вынесение кабинету министров канцлера Олафа Шольца вотума недоверия. Об этом сообщает немецкая радиостанция Bayerischer Rundfunk.

«В ходе... голосования... 207 депутатов выразили доверие канцлеру, 394 депутата проголосовали против, и 116 воздержались», — передает журналисты.

Отмечается, что если результаты голосования утвердит президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, то в стране состоятся досрочные парламентские выборы. Их назначат на 23 февраля.

7 ноября Штайнмайер отправил в отставку министра финансов Германии Кристиана Линднера. Кроме того, своих должностей лишились министр юстиции Марко Бушман и министр образования и научных исследований Беттина Штарк-Ватцингер. Все трое представляют Свободную демократическую партию, входящую в правящую коалицию «Светофор» наряду с СДПГ и «зелеными».

Также Штайнмайер заявлял о готовности распустить бундестаг и начать досрочные парламентские выборы в ФРГ в том случае, если депутаты откажут канцлеру Олафу Шольцу в доверии.

Ранее Шольц заявил, что Германия не будет помогать Украине в ущерб себе.