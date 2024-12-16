Шольц предложил распустить парламент Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру распустить парламент ФРГ (Бундестаг). Об этом сообщает агентство DPA.

Вечером 16 декабря Бундестаг вынес Шольцу вотум недоверия. В ходе голосования 207 депутатов выразили доверие канцлеру, 394 депутата проголосовали против, и 116 воздержались.

Если результаты голосования утвердит Штайнмайер, то в стране состоятся досрочные парламентские выборы. Их назначат на 23 февраля.

При этом Шольц заявил, что не собирается занимать пост вице-канцлера ФРГ в случае победы на предстоящих выборах оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) и его главы Фридриха Мерца. В то же время он заметил, что собирается вновь стать канцлером Германии.

До этого Мерц раскритиковал политику Шольца на фоне распада правительственной коалиции и обвинил действующего канцлера в расколе страны.

Ранее Шольц рассказал, что будет, если «Путин победит на Украине».