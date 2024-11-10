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Кандидат в канцлеры ФРГ заявил о готовности говорить с Путиным

Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц заявил о готовности говорить с Путиным при избрании

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц сообщил в интервью изданию Stern, что он готов провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в случае своего избрания.

«Если для этого будет повод и будет согласие между европейскими и трансатлантическими партнерами, то, конечно», — сказал он, отвечая на вопрос, готов ли в случае избрания провести телефонный разговор с российским лидером.

При этом Мерц заявил о готовности выдвинуть России ультиматум о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, в противном случае он пригрозил снять ограничения на использование поставленных вооружений и поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Накануне Мерц заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц является «хромой уткой» на международной арене на фоне политического кризиса в стране.

Ранее президент Германии Штайнмайер заявил о намерении распустить бундестаг.

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