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Шольц назвал политического оппонента Мерца «Фрицем»

Канцлер ФРГ Шольц назвал главу Христианско-демократического союза Мерца «Фрицем»

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Liesa Johannssen/Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал своего политического оппонента, главу Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца уменьшительно-ласкательным именем «Фриц». Его слова передает телеканал ZDF.

«Фриц Мерц любит нести вздор», — отметил Шольц в ответ на обвинения Мерца, который заявил, что канцлер отмалчивался во время дебатов.

До этого Мерц раскритиковал политику Шольца на фоне распада правительственной коалиции и обвинил действующего канцлера в расколе страны.

По мнению Мерца, высказывания немецкого лидера «не от мира сего».

7 ноября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера. Кроме того, своих должностей лишились министр юстиции Марко Бушман и министр образования и научных исследований Беттина Штарк-Ватцингер. Все трое представляют Свободную демократическую партию, входящую в правящую коалицию «Светофор» наряду с СДПГ и «зелеными».

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

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