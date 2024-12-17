В офисе Зеленского заявили, что Украине не предлагали рождественское перемирие

Украине никто не предлагал заключить в рамках конфликта с Россией перемирие на Рождество. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает украинское издание «Страна».

«Нет никаких предложений реально там, да и какие могут быть предложения, что значит рождественское прекращение огня, если Россия абсолютно точно не будет этого делать», — утверждает он.

До этого министерство иностранных дел Украины охарактеризовало предложение Венгрии о рождественском перемирии как «аморальные манипуляции».

16 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига, находясь в присутствии коллег из стран Европейского cоюза, отказался от предложения Венгрии о рождественском прекращении огня.

11 декабря премьер Венгрии Виктор Орбан в ходе телефонного разговора с президентом России предложил осуществить крупный обмен пленными на Рождество. Также премьер Венгрии выступил с инициативой объявить о прекращении огня.

На следующий день глава канцелярии руководителя венгерского правительства Гергей Гуйяш сообщил, что президент Путин рассмотрел предложение Орбана о паузе в боевых действиях и обмене военнопленными с украинской стороной в дни Рождества Христова. Он обратил внимание, что во время телефонного разговора с венгерским премьером президент РФ не отклонил такой вариант, но и не принял его.

Ранее Трамп призвал Зеленского готовиться к сделке по Украине.