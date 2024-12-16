Трамп призвал Зеленского готовиться к сделке по Украине

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует готовиться к заключению договора о завершении конфликта с Москвой, заявил на пресс-конференции избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Трансляцию брифинга ведет телеканал CNN.

«Ему следует готовиться к заключению сделки», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, к чему следует готовиться Зеленскому.

В начале декабря агентство Reuters, ссылаясь на источники, близкие к Трампу, и анализ предложений по плану его советников, сообщало, что план по урегулированию украинского конфликта Трампа включает в себя отказ Украины от территорий в пользу России, а также снятие вопроса о членстве Украины в НАТО.

12 декабря газета WSJ сообщила, что Трамп хочет видеть на Украине европейские войска, которые будут контролировать режим прекращения огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что может пересмотреть решение Байдена об ударах вглубь России.