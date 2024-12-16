Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп призвал Зеленского готовиться к сделке по Украине

Трамп призвал Зеленского готовиться к завершению конфликта на Украине

close
Gleb Garanich/Reuters

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует готовиться к заключению договора о завершении конфликта с Москвой, заявил на пресс-конференции избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Трансляцию брифинга ведет телеканал CNN.

«Ему следует готовиться к заключению сделки», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, к чему следует готовиться Зеленскому.

В начале декабря агентство Reuters, ссылаясь на источники, близкие к Трампу, и анализ предложений по плану его советников, сообщало, что план по урегулированию украинского конфликта Трампа включает в себя отказ Украины от территорий в пользу России, а также снятие вопроса о членстве Украины в НАТО.

12 декабря газета WSJ сообщила, что Трамп хочет видеть на Украине европейские войска, которые будут контролировать режим прекращения огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что может пересмотреть решение Байдена об ударах вглубь России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами