Украина назвала предложение о прекращении огня на Рождество «аморальными манипуляциями»

Министерство иностранных дел Украины охарактеризовало предложение Венгрии о рождественском перемирии как «аморальные манипуляции». Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на заявление ведомства.

«Призываем венгерские власти прекратить такие аморальные действия, касающиеся темы мира и Рождества Христова, а также воздержаться от односторонних контактов с государством-агрессором, которое подрывает совместные усилия по восстановлению справедливого мира», — подчеркивается в заявлении.

16 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига, находясь в присутствии коллег из стран Европейского Союза, отказался от предложения Венгрии о рождественском прекращении огня.

11 декабря Орбан в ходе телефонного разговора с президентом России предложил осуществить крупный обмен пленными на Рождество. Также премьер Венгрии выступил с инициативой объявить о прекращении огня.

На следующий день глава канцелярии руководителя венгерского правительства Гергей Гуйяш сообщил, что президент Путин рассмотрел предложение Орбана о паузе в боевых действиях и обмене военнопленными с украинской стороной в дни Рождества Христова. Он обратил внимание, что во время телефонного разговора с венгерским премьером президент РФ не отклонил такой вариант, но и не принял его.

Ранее Трамп призвал Зеленского готовиться к сделке по Украине.