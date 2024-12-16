В ЕС сообщили, что Украина отвергла предложение о рождественском прекращении огня

Глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига, находясь в присутствии коллег из стран Европейского Союза, отказался от предложения Венгрии о рождественском прекращении огня. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, слова которого передает РИА Новости.

«Что касается рождественского прекращения огня, то отказ высказали не только коллеги из стран ЕС, но и наш украинский партнер», — заявил Сийярто.

Министр отметил, что после встречи Виктора Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным он сам связался с Сибигой и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, поэтому заявления о том, что они не были информированы о сути или факте разговора, — это полная неправда.

11 декабря Орбан в ходе телефонного разговора с президентом России предложил осуществить крупный обмен пленными на Рождество. Также премьер Венгрии выступил с инициативой объявить о прекращении огня.

На следующий день глава канцелярии руководителя венгерского правительства Гергей Гуйяш сообщил, что президент Путин рассмотрел предложение Орбана о паузе в боевых действиях и обмене военнопленными с украинской стороной в дни Рождества Христова. Он обратил внимание, что во время телефонного разговора с венгерским премьером президент РФ не отклонил такой вариант, но и не принял его.

Ранее на Украине потребовали рассмотреть в Раде вопрос о прекращении огня.