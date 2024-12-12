Путин рассмотрел предложение Орбана о перемирии

Президент России Владимир Путин рассмотрел предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о паузе в боевых действиях и обмене военнопленными с украинской стороной в дни Рождества Христова. Об этом сообщил глава канцелярии руководителя венгерского правительства Гергей Гуйяш, передает ТАСС.

Он напомнил, что Орбан предложил установить рождественское перемирие в зоне украинского конфликта. Гуйяш обратил внимание, что во время телефонного разговора с венгерским премьером президент РФ не отклонил такой вариант, но и не принял. Российский лидер лишь «рассмотрел предложение».

«Наша цель состояла в том, чтобы Рождество не было омрачено вооруженными действиями», — пояснил глава канцелярии.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявили, что продолжат диалог по Украине. Сийярто отметил, что предложение Венгрии о временном прекращении огня и масштабном обмене пленными президент Украины Владимир Зеленский отверг.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский готовится к новой реальности после победы Трампа.