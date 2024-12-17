В Белом доме заявили, что Зеленский должен определить условия переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский должен сам определить условия переговоров для окончания военного конфликта в стране. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Зеленский должен определить, на каких условиях, когда и как он хочет участвовать в переговорах», — отметил он.

Кирби уточнил, что пока президент США Джо Байден находится у власти, Зеленский «найдет в этой администрации сторонника». Он добавил, что США собираются обеспечить Украину всем необходимым для продолжения боевых действий.

В понедельник Трамп заявил, что Зеленскому следует готовиться к заключению договора о завершении конфликта с Москвой. Будущий глава Белого дома подчеркнул, что намерен пообщаться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы попытаться добиться прекращения конфликта на Украине.

Кроме того, избранный президент США отметил, что активно работает над тем, чтобы остановить конфликт на Украине, и «небольшой прогресс» уже достигнут.

В начале декабря агентство Reuters, ссылаясь на источники, близкие к Трампу, и анализ предложений по плану его советников, сообщало, что план по урегулированию украинского конфликта Трампа включает в себя отказ Украины от территорий в пользу России, а также снятие вопроса о членстве Украины в НАТО.

Ранее депутат Рады призвал Зеленского прекратить конфликт и уйти в отставку.