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Трамп рассказал о прогрессе в вопросе завершения конфликта на Украине

Трамп заявил, что активно работает над прекращением конфликта на Украине

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Jonathan Drake/Reuters

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что активно работает над тем, чтобы остановить конфликт в Украине, и отметил, что «небольшой прогресс» уже достигнут. Его слова передает РИА Новости.

«Мы усердно работаем... Это сложная задача, но у нас есть небольшой прогресс», — заявил Трамп в понедельник, выступая в своей резиденции Мар-а-Лаго.

15 декабря газета The Hill писала, что Трампу и его союзникам удастся добиться перемирия на Украине, однако Киев окажется в гораздо худшем положении, чем мог бы, понеся кроме территориальных огромные людские потери.

Обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс заявил, что Украина проигрывает в продолжающемся конфликте с Россией, а Трамп скоро «усадит» стороны за стол переговоров.

По мнению, военного обозревателя Влада Шлепченко, заявления о том, что Трамп после прихода к власти в январе устроит переговоры по Украине — это «достаточно спекулятивная и прохладная история».

Ранее в России озвучили наиболее вероятный сценарий завершения СВО.

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