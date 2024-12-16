Трамп готов пообщаться с Путиным ради урегулирования на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен пообщаться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы попытаться добиться прекращения конфликта на Украине. Его слова с выступления в поместье Мар-а-Лаго приводит ТАСС.

«Мы будем говорить с президентом Путиным. И мы будем говорить с президентом Зеленским и представителями Украины», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что необходимо остановить конфликт Москвы и Киева.

В начале ноября Трамп дал интервью для телеканала NBC News. Общаясь с журналистами, избранный президент США не исключил возможность телефонного разговора с Путиным.

11 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время такая беседа не готовится. По словам официального представителя Кремля, от американской стороны еще не поступало инициатив по поводу звонка Трампа Путину.

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Россия готова вести переговоры с администрацией избранного президента США, однако не думает, что Вашингтон внезапно отойдет от антироссийского курса в своей политике, которой придерживался последние годы.

Ранее Трамп заявил, что на восстановление городов Украины понадобится 100 лет.