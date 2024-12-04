Reuters узнало о трех планах Трампа по Украине

План по урегулированию украинского конфликта избранного президента США Дональда Трампа включает в себя отказ Украины от территорий в пользу России, а также снятие вопроса о членстве Украины в НАТО. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники, близкие к Трампу, и анализ предложений по плану его советников.

«Советники Трампа публично обсуждают предложения по окончанию конфликта на Украине, согласно которым значительная часть территорий будет передана Российской Федерации», — отмечает агентство.

Один из планов разработал будущий вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс. По данным Reuters, помимо плана Вэнса, избранный глава Белого дома изучает предложения по урегулированию от Кита Келлога, который займет должность помощника Трампа и спецпосланника по Украине и России, а также от бывшего и.о. директора национальной разведки страны Ричарда Гренелла. Содержание проектов Вэнса и Гренелла не уточняется.

До этого OSW Report опубликовал одну из первых версий плана Келлога по Украине, содержащего пять пунктов.

Первый — прекращение изоляции России и налаживание контактов с президентом РФ Владимиром Путиным. Второй — оказание давления на Москву и Киев с целью начала переговоров.

Третий пункт предполагает некоторые уступки России, а именно: отказ от рассмотрения вопроса о принятии Украины в НАТО на 10 лет, сохранение за Москвой занятых территорий. Кроме того, предусмотрена постепенная отмена санкций и нормализация отношений со Штатами, если будет заключен мир, «приемлемый для Украины».

В четвертом пункте рассматривается вопрос о поддержке Киева. Предлагается дать Украине двусторонние гарантии безопасности и продолжать оказывать ей военную поддержку. Кроме того, стране разрешат официально не признавать контроль России над территориями, но запретят решать вопрос силовым путем.

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