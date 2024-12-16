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Депутат Рады призвал Зеленского прекратить конфликт и уйти в отставку

Депутат Рады Дубинский: Украина из-за Зеленского оказалась на грани поражения

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Johanna Geron/Reuters

Владимир Зеленский поставил Украину на грань стратегического поражения, и он должен прекратить военный конфликт и уйти в отставку. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступил оппозиционный депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Война должна быть остановлена незамедлительно. Повторяю: немедленно. Это обязан сделать Зеленский, после чего он должен покинуть управление государством, которое своими действиями поставил на грань стратегического поражения», — написал он.

По его словам, с каждым днем, когда Киев отказывается от переговоров, ухудшается как положение Украины на фронте, так и ее переговорная позиция.

«Недоговороспособность Зеленского приводит к ежедневным территориальным и человеческим потерям, которые в какой-то момент могут стать лавинообразными,» — добавил он.

Развивая свою мысль, Дубинский пришел к выводу, что Зеленский не способен вести переговоры, и предложил делегировать эту задачу парламенту.

«Это право следует передать парламенту, определив директивы для переговоров от имени верховного главнокомандующего,» — отметил он, подчеркивая, что необходимо принимать решение незамедлительно, чтобы «сохранить людей и землю».

В понедельник бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн также заявил, что Зеленский не является законным президентом Украины и должен оставить свой пост.

Ранее Трамп призвал Зеленского готовиться к сделке по Украине.

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