Трамп прокомментировал территориальные уступки Украины

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что пока не готов дать ответ на вопрос, должна ли Украина уступить России территории. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

Трамп пообещал предоставить ответ только после встречи с главами России и Украины. По его словам, на территориях, которые контролирует Россия, «нет ни одного здания, и люди туда не вернутся».

В понедельник Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует готовиться к заключению договора о завершении конфликта с Москвой. Будущий глава Белого дома подчеркнул, что намерен пообщаться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы попытаться добиться прекращения конфликта на Украине.

Кроме того, избранный президент США отметил, что активно работает над тем, чтобы остановить конфликт на Украине, и «небольшой прогресс» уже достигнут.

В начале декабря агентство Reuters, ссылаясь на источники, близкие к Трампу, и анализ предложений по плану его советников, сообщало, что план по урегулированию украинского конфликта Трампа включает в себя отказ Украины от территорий в пользу России, а также снятие вопроса о членстве Украины в НАТО.

Ранее в России озвучили наиболее вероятный сценарий завершения СВО.