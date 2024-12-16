Существует три варианта развития сценария завершения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в беседе с «Царьградом» рассказал режиссер Владимир Бортко.

«Сегодня наши войска движутся вперед, и все, кроме Зеленского, понимают, что конец близок», — заявил собеседник издания.

Бортко отметил, что продвижение российских военных и победа на выборах в США Дональда Трампа, который пообещал прекратить вооруженный конфликт на Украине, свидетельствуют, что конец спецоперации уже близок.

Режиссер также выразил уверенность, что один из возможных сценариев завершения конфликта на Украине предполагает заморозку конфликта по линии боевого соприкосновения, на которой настаивает команда Трампа, однако Москва не пойдет по этому пути.

Еще одним вариантом завершения СВО Бортко назвал договор, под которым понимается формальный переход всей Украины под контроль России. США будут пользоваться украинскими ресурсами. Режиссер предположил, что на таких условиях спецоперация могла бы завершиться прямо сейчас, однако это снова будет не в интересах Москвы.

Третьим, наиболее вероятным окончанием конфликта, собеседник издания назвал возвращение Россией областей, которые по Конституции уже входят в ее состав.

10 декабря директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению целей спецоперации на Украине, а стратегическая инициатива на всех участках принадлежит российским военным. Он отметил, что ситуация на фронте складывается не в пользу Киева, украинская армия оказалась на грани развала.

Ранее Путин рассказал, кто вынудил Россию начать СВО.