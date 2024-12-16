Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России озвучили наиболее вероятный сценарий завершения СВО

Режиссер Бортко сообщил о как минимум трех сценариях завершения СВО

close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Существует три варианта развития сценария завершения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в беседе с «Царьградом» рассказал режиссер Владимир Бортко.

«Сегодня наши войска движутся вперед, и все, кроме Зеленского, понимают, что конец близок», — заявил собеседник издания.

Бортко отметил, что продвижение российских военных и победа на выборах в США Дональда Трампа, который пообещал прекратить вооруженный конфликт на Украине, свидетельствуют, что конец спецоперации уже близок.

Режиссер также выразил уверенность, что один из возможных сценариев завершения конфликта на Украине предполагает заморозку конфликта по линии боевого соприкосновения, на которой настаивает команда Трампа, однако Москва не пойдет по этому пути.

Еще одним вариантом завершения СВО Бортко назвал договор, под которым понимается формальный переход всей Украины под контроль России. США будут пользоваться украинскими ресурсами. Режиссер предположил, что на таких условиях спецоперация могла бы завершиться прямо сейчас, однако это снова будет не в интересах Москвы.

Третьим, наиболее вероятным окончанием конфликта, собеседник издания назвал возвращение Россией областей, которые по Конституции уже входят в ее состав.

10 декабря директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению целей спецоперации на Украине, а стратегическая инициатива на всех участках принадлежит российским военным. Он отметил, что ситуация на фронте складывается не в пользу Киева, украинская армия оказалась на грани развала.

Ранее Путин рассказал, кто вынудил Россию начать СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами