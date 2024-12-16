ЕС ввел санкции против танкеров для перевозки СПГ

Евросоюз внес в санкционный список семь танкеров, предназначенных для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), среди которых есть танкер Christophe de Margerie, участвующий в проекте «Ямал СПГ». Документ опубликован в официальном журнале ЕС.

Christophe de Margerie представляет собой газовоз арктического класса Arc7, для проекта «Ямал СПГ» было заказано всего 15 таких судов.

Помимо этого, в санкционный список также попали танкеры: Pioneer, La Perouse, North Way, North Sky, North Air и North Mountain.

По имеющейся информации, танкеры North Air, North Mountain, North Sky, North Way и Pioneer уже находятся под санкциями США, а танкеры Pioneer, North Sky, Nova Energy и La Perouse — под санкциями Великобритании.

16 декабря ЕС ввел 15-й пакет антироссийских санкций. В него попали глава Мордовии Артем Здунов, авиакомпания Utair, певица Лариса Долина и другие.

В октябре издание Bloomberg писало, что созданная в Дубае Matias Ship Management купила три танкера для перевозки сжиженного природного газа, по всей видимости, российского происхождения.

Позже стало известно, что страны Запада уже более двух лет пытаются выяснить размеры теневого флота России, который используется для экспорта энергоносителей, включая сжиженный природный газ.

Ранее Венгрия добилась исключения патриарха Кирилла из 15-го пакета санкций ЕС.