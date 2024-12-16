ЕС ввел санкции против авиакомпании Utair

ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»» оказалось в числе российских компаний, внесенных в обновленный санкционный список Евросоюза. Соответствующая информация указана в документе, размещенном на сайте совета ЕС.

Санкции были введены из-за того, что компания Utair является подрядчиком Министерства обороны России.

«[Компания] оказывала материально-техническую поддержку российским Вооруженным силам», — говорится в сообщении.

Как указано в документе, авиакомпания связана с фигурирующим в списке Владимиром Богдановым, она получала поддержку от правительства России.

Накануне стало известно, что ЕС ввел санкции против российской певицы Ларисы Долиной.

Певица Лариса Долина открыто поддерживает специальную операцию России на Украине. В 2018 году певицу внесли в перечень лиц, которые «создают угрозу национальной безопасности Украины». Тогда ей запретили въезд на территорию страны. Долина является доверенным лицом президента РФ Владимира Путина.

Ранее ЕС ввел санкции против Канделаки и «Африканской инициативы».