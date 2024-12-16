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Венгрия добилась исключения патриарха Кирилла из 15-го пакета санкций ЕС

Сийярто: Венгрии удалось исключить из санкций патриарха Кирилла, Небензю и ОКР

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Global Look Press

Венгрии удалось добиться исключения из 15-го пакета санкций ЕС патриарха Кирилла, постпреда РФ при ООН Василия Небензи, Олимпийского комитета России и двух российских футбольных клубов. Об этом рассказал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Санкции против священнослужителей лишили бы даже последней надежды на мир», — сказал он в ходе заседания совета глав МИД стран ЕС.

По словам Сийярто, Венгрия в целом поддержала 15-й пакет санкций, поскольку оттуда удалось «вычистить» самые «сумасшедшие идеи», среди которых — продление исключения для венгерской MOL на экспорт нефтепродуктов из российского сырья.

26 декабря Европейский союз окончательно утвердил 15-й пакет антироссийских санкций. В заявлении Совета ЕС говорится, что «экономические и индивидуальные ограничительные меры» в отношении России приняты в связи с проведением ею специальной военной операции.

Ранее ЕС ввел санкции против авиакомпании Utair.

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