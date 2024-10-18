Россия расширила теневой флот для перевозки СПГ

Недавно созданная в Дубае Matias Ship Management купила три танкера для перевозки сжиженного природного газа, по всей видимости, российского происхождения, пишет Bloomberg.

По данным Equasis, глобальной базы данных по судоходству, в сентябре компания приобрела танкеры Velikiy Novgorod, Pskov и La Perouse. До этого судна принадлежали «Газпрому» и «Совкомфлоту».

Базирующиеся в ОАЭ компании-пустышки часто используются для закупки танкеров для теневого флота, отмечает издание.

Зарегистрированный адрес Matias Ship Management — это общее офисное пространство в отеле Meydan. Там же, где находится фирма Nur Global Shipping, которую подозревают в помощи России в расширении теневого флота. Отель расположен в зоне свободной торговли, которая ранее подвергалась критике со стороны США и некоторых местных чиновников за отсутствие прозрачности.

Ранее в ЕС призвали усилить санкции против теневого флота России.