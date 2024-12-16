ЕС ввел санкции против главы Мордовии

Евросоюз внес в санкционный список главу Мордовии Артема Здунова. Документ опубликован в официальном журнале ЕС.

ЕС считает Здунова ответственным «за поддержку и реализацию действий и политики, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Помимо главы Мордовии, под санкции «за дестибилизирующие действия РФ за рубежом» попали журналистка Тина Канделаки, программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев и еще 14 физлиц.

26 декабря Европейский союз окончательно утвердил 15-й пакет антироссийских санкций. В заявлении Совета ЕС говорится, что «экономические и индивидуальные ограничительные меры» в отношении России приняты в связи с проведением ею специальной военной операции.

Ранее глава МИД Украины призвал усиливать санкции против России.