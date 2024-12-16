Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЕС ввел санкции против главы Мордовии

Евросоюз внес в санкционный список главу Мордовии Здунова

close
РИА «Новости»

Евросоюз внес в санкционный список главу Мордовии Артема Здунова. Документ опубликован в официальном журнале ЕС.

ЕС считает Здунова ответственным «за поддержку и реализацию действий и политики, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Помимо главы Мордовии, под санкции «за дестибилизирующие действия РФ за рубежом» попали журналистка Тина Канделаки, программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев и еще 14 физлиц.

26 декабря Европейский союз окончательно утвердил 15-й пакет антироссийских санкций. В заявлении Совета ЕС говорится, что «экономические и индивидуальные ограничительные меры» в отношении России приняты в связи с проведением ею специальной военной операции.

Ранее глава МИД Украины призвал усиливать санкции против России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами