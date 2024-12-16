Евросоюз ввел санкции против Долиной

Европейский союз (ЕС) ввел санкции против певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает ТАСС.

Издание не уточнило подробности. Неизвестно, какие конкретно санкции были наложены на Долину.

Лариса Долина открыто поддерживает специальную операцию России на Украине. В 2018 году певицу внесли в перечень лиц, которые «создают угрозу национальной безопасности Украины», и запретили въезд в страну. Артистка объяснила, что попала под санкции из-за поддержки присоединения Крыма к территории России.

Долина отмечала, что не отказывается от своих слов, несмотря на санкции. Она объяснила это тем, что «любит справедливость».

В декабре 2023 года Долина вошла в список доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина.

В феврале 2024 года артистка выступила перед ранеными бойцами СВО в двух госпиталях и заявила, что тем самым помогает им восстановиться своей музыкой.

Долина поучаствовала в концерте, выступив в ЦВКГ им. П. В. Мандрыка и ЦВКГ им. А. А. Вишневского. По словам певицы, «живые глаза» военнослужащих помогают ей осознать, что она поет не зря. Певица также считает, что сейчас россияне должны показать бойцам СВО, что за них переживают.

Ранее Лариса Долина заявила, что люди хотят слышать ее и коллег в России.