Запад решил выяснить размеры СПГ-поставок из России

Страны Запада уже более двух лет пытаются выяснить размеры теневого флота России, который используется для экспорта энергоносителей, включая сжиженный природный газ (СПГ). Об этом говорится в материале РИА Новости.

Министр энергетики Франции Аньес Панье-Рюнаше отмечала, что необходим «наивысший уровень прозрачности» в отношении СПГ для устранения растущей зависимости от российского газа.

«Совершенно непонятно, как такое возможно. Банка образцов газа нет, отслеживать перемещение танкеров непросто», — оценил возможность выявления теневого флота РФ промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Отмечается, что ЕС оказался крупнейшим покупателем СПГ, затратив на это более €6 млрд. Среди крупных покупателей — Франция, Испания и Бельгия. При этом, ЕС старается ограничить торговлю с Россией и требует большей прозрачности от поставщиков топлива из РФ.

Агентство Bloomberg со ссылкой на данные Агентства по взаимодействию регуляторов в области энергетики (ACER) сообщило, что по итогам первого полугодия доля российского сжиженного природного газа (СПГ) в импорте ЕС выросла до 20% против 14% за аналогичный период 2023 года.

Ранее швейцарские власти заподозрили местный бизнес в обходе антироссийских санкций.