Оппозиция в Сирии сомневается в готовности аль-Джулани делиться властью

Лидер вооруженной оппозиции в Сирии Ахмед аш-Шараа, более известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, вероятнее всего, не даст политической оппозиции занять весомую роль в управлении страной. Об этом заявила РИА Новости лидер платформы «Астана» сирийской оппозиции Ранда Кассис.

Собеседница агентства отметила, что в настоящее время аль-Джулани пользуется ситуацией, назначая своих руководителей на основании развитой организации и опыта управления в провинции Идлиб.

«Но нет вероятности, что будет представлена реальная роль политической оппозиции, будь это та, что базируется в Стамбуле, или представлена другими платформами, как наша», — заявила Кассис.

Собеседница агентства указала, что взаимодействие с аль-Джулани строится достаточно сложно. По словам Кассис, это связано в первую очередь с его прошлым, однако лидер сирийской вооруженной оппозиции может пойти на уступки, вроде отказа от требований к женщинам носить хиджаб.

Лидер сирийской политической оппозиции призвала представителей всех оппозиционных сил провести всеобщее собрание для определения единого видения будущего Сирии.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки, в том числе возглавляемая аль-Джулани «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена), захватили Дамаск — столицу Сирии. Как сообщало агентство Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище.

Ранее дворец Асада разграбили и подожгли, СМИ публиковали видео пожара.