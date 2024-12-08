Дворец Башара Асада подожгли

Дворец президента Сирии Башара Асада в Дамаске загорелся. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) на своей странице в социальной сети X.

«Подожжен зал приемов президентского дворца Башара Асада в сирийской столице», — сообщили в агентстве.

Отмечается, что резиденция Асада была полностью разграблена.

До этого турецкий телеканал Ensonhaber показал кадры роскошной усадьбы Асада и десятков люксовых автомобилей в ее гараже.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Позже в МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

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