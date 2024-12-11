Трамп планирует назначить миллиардера на пост посла США в Турции

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру 77-летнего инвестора-миллиардера Томаса Баррака на пост посла страны в Турции. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Том Баррак станет нашим следующим послом в Турции», — подчеркнул он.

Баррак являлся старшим советником президентской кампании Трампа 2016 года и занимал пост председателя его инаугурационного комитета.

В начале декабря американская газета The Wall Street Journal писала, что Трамп может выдвинуть в кандидаты на пост главы Пентагона губернатора Флориды Рона Десантиса в качестве возможной замены ведущему Fox News Питу Хегсету, которого он выбрал на должность шефа оборонного ведомства.

Американский журнал New Yorker обвинил Хегсета в многочисленных прегрешениях на прежних местах работы, включая безудержное пьянство, домогательства и личные проступки. Хегсет заявил, что в случае своего назначения не будет брать самоотвод и откажется от алкоголя.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набрал 312 голосов, а Харрис — 226. Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Трамп раскрыл свою главную цель на посту президента США.