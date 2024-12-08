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Трамп раскрыл свою главную цель на посту президента США

Трамп заявил, что после инаугурации сосредоточится на добыче нефти

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Brian Snyder/Reuters

Команда избранного президента США Дональда Трампа, который официально вступит в должность в январе 2025 года, сосредоточится на решении вопросов в сфере добычи нефти. Об этом в ходе интервью для телеканала NBC News рассказал сам будущий глава государства.

«Я сосредоточусь на «бурить, детка, бурить», — сказал политик.

Он выразил уверенность, что добыча нефти позволит вывести американскую экономику из-под угрозы кризиса. В том числе путем решения проблемы с дефицитом государственного бюджета США, пояснил Трамп.

5 декабря глава компании «Роснефть» Игорь Сечин выступил с докладом на XVII Веронском евразийском экономическом форуме, который прошел в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Во время мероприятия специалист допустил, что к 2050 году мировое потребление нефти вырастет до 20 млн баррелей в сутки.

По его словам, чтобы обеспечить потребности рынка, компаниям придется добиться увеличения инвестиций в добычу топлива. Не исключено, что в течение следующих 25 лет соответствующие суммы вырастут в два раза — до $550 млрд.

Ранее добычу нефти и газа назвали одним из ключевых факторов при обеспечении глобальной энергетической безопасности.

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