Стало известно об еще одном кандидате на пост шефа Пентагона при Трампе

Избранный президент США может выдвинуть в кандидаты на пост главы Пентагона губернатора Флориды Рона Десантиса, это уже второй претендент на эту должность. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Избранный президент Дональд Трамп рассматривает губернатора Флориды Рона Десантиса в качестве возможной замены Питу Хегсету , которого он выбрал на пост главы Пентагона», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что бывший ведущий Fox News Хегсет сталкивается с «растущим вниманием из-за обвинений в адрес его личной жизни».

13 ноября избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру ведущего Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны США. Хегсет, ветеран национальной гвардии и сторонник Трампа с начала его кампании 2016 года, известен критикой современной военной системы. В Пентагоне назначение вызвало шок, поскольку у Хегсета нет необходимого опыта для такой ключевой должности.

Американский журнал New Yorker обвинил кандидата на пост главы Пентагона Пита Хегсета в многочисленных прегрешениях на прежних местах работы, включая безудержное пьянство, сексуальные домогательства и личные проступки.

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