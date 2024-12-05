Предложенный Трампом глава Пентагона заявил, что не будет брать самоотвод

Пит Хегсет, чью кандидатуру избранный президент США Дональд Трамп предложил на пост главы Пентагона, заявил, что в случае своего назначения не будет брать самоотвод и откажется от алкоголя. Об этом пишет издание The Hill.

«В среду Хегсет приложил значительные усилия для спасения своей кандидатуры, в том числе пообещав сенаторам-республиканцам, что он бросит пить, если его утвердят на пост министра обороны», — говорится в публикации.

Хегсет является бывшим военным, и некоторые сенаторы полагают, что его кандидатура может стать хорошим вариантом на пост главы Пентагона.

До этого New Yorker обвинил кандидата на пост главы Пентагона Хегсета в безудержном пьянстве.

Ссылаясь на некие «документы, подтвержденные рассказами коллег», в статье утверждается, что Хегсет был вынужден уйти с руководящих постов некоммерческих организаций «Ветераны за свободу» и «Обеспокоенные ветераны за Америку» из-за своей неумеренной тяги к алкоголю, из-за которой его даже «приходилось выносить с мероприятий организации». В одном из случаев сотруднику пришлось удерживать нетрезвого Хегсета от присоединения к танцам на подиуме в стриптиз-клубе в Луизиане.

Ранее Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине.