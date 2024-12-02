New Yorker обвинил кандидата на пост главы Пентагона в безудержном пьянстве

Американский журнал New Yorker обвинил кандидата на пост главы Пентагона Пита Хегсета в многочисленных прегрешениях на прежних местах работы, включая безудержное пьянство, сексуальные домогательства и личные проступки. Об этом говорится в статье на сайте издания.

Ссылаясь на некие «документы, подтвержденные рассказами коллег», в статье утверждается, что Хегсет был вынужден уйти с руководящих постов некоммерческих организаций «Ветераны за свободу» и «Обеспокоенные ветераны за Америку» из-за своей неумеренной тяги к алкоголю, из-за которой его даже «приходилось выносить с мероприятий организации». В одном из случаев сотруднику пришлось удерживать нетрезвого Хегсета от присоединения к танцам на подиуме в стриптиз-клубе в Луизиане.

Адвокат Хегсета отказался комментировать «нелепые заявления, распространяемые через New Yorker мелочным и завистливым бывшим партнером мистера Хегсета» и посоветовал изданию «заняться настоящей журналистикой».

13 ноября избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру ведущего Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны США. Хегсет, ветеран Национальной гвардии и сторонник Трампа с начала его кампании 2016 года, известен критикой современной военной системы. В Пентагоне назначение вызвало шок, поскольку у Хегсета нет необходимого опыта для такой ключевой должности.

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Ранее стало известно о претензиях к Хегсету из-за его татуировок.