Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израиль вторгся в Сирию впервые с 1970-х годов

NYT: армия Израиля впервые с войны 1973 года вторглась на территорию Сирии

close
Israel Defense Forces via AP

В эти выходные израильская армия впервые за более чем полвека пересекла границу Сирии за пределами Голанских высот. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на двух израильских чиновников.

«Сухопутные войска Израиля вошли за пределы демилитаризованной зоны, что стало их первым открытым вторжением на сирийскую территорию с октября 1973 года», — отмечает издание.

По утверждению чиновников, в Тель-Авиве существует беспокойство, что представители вооруженной сирийской оппозиции могут захватить военные объекты вблизи Голан и использовать их против Израиля.

9 декабря начальник генерального штаба Вооруженных сил Израиля Герци Халеви заявил, что Сирия является четвертым фронтом для израильской армии.

Телерадиокомпания Kan сообщала, что военно-политическое руководство Израиля рассматривает возможность усиления военного контроля над сирийской частью Голанских высот для предотвращения появления посторонних сил в этом районе.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

Ранее США пообещали помощь соседям Сирии на фоне событий в республике.

Все новости на тему:
Война в Сирии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами