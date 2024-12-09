Израиль вторгся в Сирию впервые с 1970-х годов

В эти выходные израильская армия впервые за более чем полвека пересекла границу Сирии за пределами Голанских высот. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на двух израильских чиновников.

«Сухопутные войска Израиля вошли за пределы демилитаризованной зоны, что стало их первым открытым вторжением на сирийскую территорию с октября 1973 года», — отмечает издание.

По утверждению чиновников, в Тель-Авиве существует беспокойство, что представители вооруженной сирийской оппозиции могут захватить военные объекты вблизи Голан и использовать их против Израиля.

9 декабря начальник генерального штаба Вооруженных сил Израиля Герци Халеви заявил, что Сирия является четвертым фронтом для израильской армии.

Телерадиокомпания Kan сообщала, что военно-политическое руководство Израиля рассматривает возможность усиления военного контроля над сирийской частью Голанских высот для предотвращения появления посторонних сил в этом районе.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

Ранее США пообещали помощь соседям Сирии на фоне событий в республике.