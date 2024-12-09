WP раскрыла предложение Асаду от США, от которого он отказался

Президент Сирии Башар Асад незадолго до наступления оппозиции отклонил предложение США, которое могло бы укрепить его власть. Об этом пишет газета The Washington Post.

По словам Бассама Барабанди, бывшего сирийского дипломата, поддержавшего оппозицию в первые дни наступления, Соединенные Штаты предложили сделку через ОАЭ, которая предусматривала отмену американских санкций в обмен на то, что Асад лишит Иран возможности вооружать и поддерживать шиитское движение «Хезболла» в Ливане, используя сухопутные маршруты через Сирию.

Более фатальной ошибкой, как пишет издание, стало то, что Асад отказался налаживать связи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который стремился нормализовать отношения с Дамаском в обмен на недопущение курдских формирований к своей границе и возвращение хотя бы части сирийских беженцев, которые нашли убежище в Турции.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище.

Ранее в США заявили, что потеря власти Асадом застала врасплох американское правительство.