В США заявили, что потеря власти Асадом застала врасплох американское правительство

Потеря власти президентом Сирии Башаром Асадом застала врасплох многих членов правительства США, в том числе давних сторонников свержения сирийского лидера. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP), ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника в Белом доме.

По информации издания, американские чиновники далеки от уверенности в том, что оппозиция в Сирии будет управлять страной «гуманным или эффективным образом».

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее в Совфеде заявили, что Сирии придется самостоятельно справляться с гражданской войной.