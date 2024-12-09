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Кадыров рассказал, что ждет Украину

Кадыров: киевскому режиму осталось недолго, до конца года ВС РФ наведет порядок

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Вооруженным силам Украины (ВСУ), воевать осталось недолго, до конца года российская армия наведет порядок в республике. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров журналисту Кремлевского пула Александру Юнашеву, который опубликовал кадры ответа политика в Telegram-канале.

«Им осталось еще чуть-чуть. Добьем и потом наведем порядок», — сказал чиновник.

Также Кадыров заявил, что решающий шаг в мирном урегулировании российско-украинского конфликта сделает президент РФ Владимир Путин, а не американский лидер Дональд Трамп.

Накануне Трамп в интервью газете New York Post заявил, что украинский президент Владимир Зеленский готов к миру с Россией и хочет прекращения огня. Он также призвал Путина к действиям по этой теме.

При этом сам украинский президент подчеркнул, что прекращенный огонь без гарантий безопасности может быть разожжен в любой момент.

Ранее в Кремле назвали условие для начала мирных переговоров с Зеленским.

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