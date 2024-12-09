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Кадыров заявил, что точку в конфликте поставит Путин, а не Трамп

Кадыров: решающий шаг в урегулировании конфликта сделает Путин, а не Трамп

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что решающий шаг в мирном урегулировании российско-украинского конфликта сделает президент Владимир Путин, а не Дональд Трамп. Об этом сообщил ТАСС.

«Трамп не ставит условия. Трамп может остановить финансирование, оставить наемников... Решающий шаг, точку ставит только наш президент. Остальное все болтология», — сказал Кадыров журналистам.

Накануне Трамп в интервью заявил, что Зеленский готов к миру с Россией и хочет прекращения огня. Он также призвал Путина к действиям по этой теме.

При этом сам украинский президент подчеркнул, что прекращенный огонь без гарантий безопасности может быть разожжен в любой момент.

Газета The New York Times считает, что встреча Зеленского и Трампа в Париже показала готовность Украины к уступкам.

Ранее в Кремле назвали условие для начала мирных переговоров с Зеленским.

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