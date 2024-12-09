Трамп заявил, что Зеленский хочет мира и прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский готов к миру с Россией. Об этом заявил в интервью газете New York Post Дональд Трамп после встречи с мировыми лидерами во время поездки в Париж на открытие собора Парижской Богоматери.

«Он хочет заключить мир. Это что-то новое. Он хочет прекращения огня. Он хочет заключить мир. Мы не обсуждали детали. Он думает, что пришло время, и Путин должен думать, что пришло время <...> Это не закончится (потери с обеих сторон. — «Газета.Ru») , пока не наступит мир», — сказал будущий президент США.

Трамп добавил, что разрабатывает концепцию того, как положить конец российско-украинскому конфликту.

Накануне Трамп написал, что Украина желает заключить сделку с Россией в целях урегулирования конфликта, и призвал прекратить огонь. Президент Украины, комментируя это, заявил, что прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент.

Ранее в Кремле назвали условие для начала мирных переговоров с Зеленским.