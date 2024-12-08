Трамп призвал Путина действовать по Украине

Настало время для России действовать по Украине в сфере мирного урегулирования конфликта. Об этом на своей странице в соцсети Truth Social заявил избранный президент США Дональд Трамп.

«Я знаю Владимира (Путина. – прим. ред.) хорошо. Настало его время действовать», — подчеркнул он.

До этого Трамп заявлял, что Украина желает заключить сделку с Россией в целях урегулирования конфликта.

Вместе с тем шеф Пентагона Ллойд Остин на форуме по национальной обороне в штате Калифорния заявлял в свою очередь, что Трамп должен противостоять России.

Вечером 7 декабря состоялась трехсторонняя встреча Трампа, украинского лидера Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Она прошла до церемонии открытия собора Парижской Богоматери после реставрации, на которую приехали лидеры стран со всего мира. Президенты Франции, США и Украины общались около получаса, после чего направились в собор Парижской Богоматери по отдельности.

Ранее сообщалось, что Трамп не хотел встречаться с Зеленским в Париже.