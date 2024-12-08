Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале отверг призыв избранного президента США Дональда Трампа к немедленному прекращению огня на фронте.

«Прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент...» — написал он.

По его словам, чтобы гарантировать, что потерь больше не будет, необходимо «гарантировать надежность мира».

Он также оставил без комментариев утверждение о своей готовности к «сделке с Россией», о чем также заявлял Трамп. При этом украинский президент повторил, что не приемлет мирные соглашения без гарантий безопасности для Украины.

Кроме того, Зеленский отметил, что конфликт на Украине не закончить «бумажкой и подписями».

До этого Трамп написал, что Украина желает заключить сделку с Россией в целях урегулирования конфликта, и призвал прекратить огонь.

Вечером 7 декабря состоялась трехсторонняя встреча Трампа, украинского лидера Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Она прошла до церемонии открытия собора Парижской Богоматери после реставрации, на которую приехали лидеры стран со всего мира. Президенты Франции, США и Украины общались около получаса, после чего направились в собор Парижской Богоматери по отдельности.

Ранее сообщалось, что Трамп не хотел встречаться с Зеленским в Париже.