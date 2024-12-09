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В Кремле назвали условие для начала мирных переговоров с Зеленским

Песков призвал Зеленского отменить запрет на переговоры с Путиным

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил на брифинге, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно отменить запрет на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы выйти «на мирную траекторию».

«Зеленскому достаточно отменить этот свой декрет и дать указание о возобновлении диалога на базе Стамбульских договоренностей и с учетом реалий, складывающихся на земле», — сказал чиновник.

Таким образом пресс-секретарь российского лидера отреагировал на призыв будущего президента США Дональда Трампа к немедленному прекращению огня. Также Песков напомнил, что Путин неоднократно говорил о том, что РФ открыта для переговоров и приветствует инициативы, исходящие в первую очередь от стран глобального Юга, а условия для моментального прекращения боевых действий были изложены российским лидером в июне 2024 года.

Осенью 2022 года Зеленский подписал указ, в котором констатируется невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В документе украинский лидер заявил, что Киев готов к диалогу, но «с другим президентом России».

Ранее в Госдуме высказались о заявлении Трампа о сделке Украины и России.

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