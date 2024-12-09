Асаду предрекли «почетную старость» в России

Свергнутого экс-президента Сирии Башара Асада ждет «почетная старость» в России. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Центра АСТ Юрий Лямин в беседе с газетой «Взгляд».

Политолог напомнил, что в РФ уже много лет живут бежавший экс-президент Украины Виктор Янукович и скрывавшийся от преследования властей США экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден.

«И никакие зарубежные органы юстиции до них не дотянулись. Асада ждет у нас почетная старость», — уверен эксперт.

Он также отметил, что Россия не ратифицировала протокол подчинения Международному уголовному суду. Поэтому, кто бы ни выписывал ордера на арест Асада, «Москва его не выдаст», добавил Лямин.

9 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище.

Накануне в МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее в сети вспомнили «пророчество» Жириновского про свержение Асада.