Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили о готовности Зеленского идти на уступки после встречи с Трампом

NYT: встреча Зеленского и Трампа в Париже показала готовность Украины к уступкам

close
Sarah Meyssonnier/Reuters

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с избранным главой США Дональдом Трампом в Париже показывает, что украинская сторона готова к уступкам в рамках мирных переговоров с Россией. Об этом пишет The New York Times (NYT).

В материале издания отмечается, что встреча Зеленского с Трампом почти совпала с заметным изменением публичной позиции украинской стороны по мирным переговорам с Россией. Несмотря на то, что Украина в течение многих лет говорила о невозможности сдачи своих территорий России, Зеленский недавно объявил, что рассмотрит такую возможность, чтобы прекратить огонь и получить возможность вступить в НАТО. При этом он отметил, что затем Украина попытается вернуть территории путем переговоров.

«Изменение позиции рассматривалось как способ Украины показать Трампу, что она готова пойти на уступки в рамках переговоров. В то же время официальные лица Украины настаивали на том, что Россия не хотела участвовать в переговорах, особенно учитывая, что ее войска неуклонно набирают силу на поле боя», — говорится в статье.

Вечером 7 декабря состоялась трехсторонняя встреча Трампа, Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Она прошла до церемонии открытия собора Парижской Богоматери после реставрации, на которую приехали лидеры стран со всего мира. Президенты Франции, США и Украины общались около получаса, после чего направились в собор Парижской Богоматери по отдельности.

В конце ноября Зеленский предложил завершить конфликт на Украине без возвращения под контроль Киева потерянных украинских территорий — в обмен на членство страны в НАТО.

Ранее в США порекомендовали Зеленскому протрезветь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами