В США заявили о готовности Зеленского идти на уступки после встречи с Трампом

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с избранным главой США Дональдом Трампом в Париже показывает, что украинская сторона готова к уступкам в рамках мирных переговоров с Россией. Об этом пишет The New York Times (NYT).

В материале издания отмечается, что встреча Зеленского с Трампом почти совпала с заметным изменением публичной позиции украинской стороны по мирным переговорам с Россией. Несмотря на то, что Украина в течение многих лет говорила о невозможности сдачи своих территорий России, Зеленский недавно объявил, что рассмотрит такую возможность, чтобы прекратить огонь и получить возможность вступить в НАТО. При этом он отметил, что затем Украина попытается вернуть территории путем переговоров.

«Изменение позиции рассматривалось как способ Украины показать Трампу, что она готова пойти на уступки в рамках переговоров. В то же время официальные лица Украины настаивали на том, что Россия не хотела участвовать в переговорах, особенно учитывая, что ее войска неуклонно набирают силу на поле боя», — говорится в статье.

Вечером 7 декабря состоялась трехсторонняя встреча Трампа, Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Она прошла до церемонии открытия собора Парижской Богоматери после реставрации, на которую приехали лидеры стран со всего мира. Президенты Франции, США и Украины общались около получаса, после чего направились в собор Парижской Богоматери по отдельности.

В конце ноября Зеленский предложил завершить конфликт на Украине без возвращения под контроль Киева потерянных украинских территорий — в обмен на членство страны в НАТО.

Ранее в США порекомендовали Зеленскому протрезветь.