Песков ответил, встретится ли Путин с Асадом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге, что в официальном графике Владимира Путина пока нет встречи с прибывшим с семьей в Москву бывшим главой Сирии Башаром Асадом.

Он обратил внимание, что решения о предоставления убежища для таких лиц в России без главы государства приниматься не могут, однако от дальнейших комментариев от отказался.

«О месте нахождения господина Асада нечего сказать», — добавил Песков.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее в Сирии заявили, что дальнейшая судьба страны будет зависеть от нового командования.