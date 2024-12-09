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В Сирии заявили, что дальнейшая судьба страны будет зависеть от нового командования

Премьер-министр Сирии заявил, что не может ответить на вопрос о судьбе армии

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Дальнейшая судьба армии Сирии неясна и будет зависеть от решений нового командования. Об этом заявил премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли, передает телеканал Sky News Arabia.

По его словам, четкого ответа на вопрос о судьбе сирийской армии нет и все будет зависеть от решений нового командования. Он добавил, что «внешняя политика будет разрабатываться той партией, которая придет к власти». Премьер-министр подчеркнул, что главной целью страны является укрепление безопасности, поскольку «сирийский народ устал за последние годы».

До этого газета The New York Times писала, что иранская сторона стала ближе к созданию своего ядерного потенциала после ухода президента Сирии Башара Асада. По словам генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, Иран претерпел «драматическое ускорение производства урана».

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск — столицу Сирии. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Ранее в Турции раскрыли, какие страны стоят за наступлением террористов в Сирии.

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