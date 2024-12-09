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В Кремле прокомментировали ситуацию с военным присутствием России в Сирии

Песков: рано говорить, сможет ли РФ сохранить военное присутствие в Сирии

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Omar Sanadiki/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока преждевременно говорить о том, сможет ли РФ сохранить свое военное присутствие в Сирии.

«Преждевременно об этом говорить, это предмет обсуждения с теми, кто будет у власти в Сирии. Сейчас период трансформации, нестабильности, поэтому потребуется время, и потом разговор с теми, кто будет у власти», — сказал представитель Кремля.

Утром 9 декабря стало известно, что оппозиция в Сирии взяла под свой полный контроль провинцию Латакия, где находятся военные базы России. Тем не менее, боевики не проникли на российские базы в Тартусе и Хмеймиме, которые сейчас работают в обычном режиме.

Позднее глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что воинские части России не отрезаны от военных баз в Сирии.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиция захватила Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее Трампа призвали вывести войска США из Сирии.

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