Оппозиция в Сирии взяла под контроль провинцию, где находятся военные базы России

Оппозиция в Сирии 8 декабря взяла под свой полный контроль провинцию Латакия, где находятся военные базы России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сирийской провинции.

Отмечается, что боевики вошли на территорию Тартуса и Джеблы, когда оппозиция объявила о свержении президента Сирии Башара Асада. При этом они не проникли на российские базы в Тартусе и Хмеймиме, которые сейчас работают в обычном режиме.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск — столицу Сирии. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее в России оценили сроки окончания гражданской войны в Сирии.