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В Госдуме заявили, что в Сирии нет отрезанных от военных баз воинских частей

Депутат Картаполов: воинские части России не отрезаны от военных баз в Сирии

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

В Сирии нет отрезанных от военных баз воинских частей. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов, передает РИА Новости.

По его словам, все находятся там, где должны находиться с решением командования и выполняют задачи. В настоящий момент в арабской республике нет проблемных вопросов, безопасность российских военных полностью обеспечена.

Картаполов добавил, что враги России и «прочие бывшие партнеры» хотели бы, чтобы российских баз в Сирии не было.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск — столицу Сирии. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее оппозиция в Сирии взяла под свой полный контроль провинцию Латакия, где находятся военные базы России.

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