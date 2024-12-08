Флаг Сирии сняли с посольства в России

Со здания посольства Сирии, расположенного в Мансуровском переулке в Москве, сняли флаг страны. Об этом сообщает ТАСС.

Как пишет Telegram-канал Mash, на здание не установили флаг сирийской оппозиции — зелено-бело-черное полотнище с тремя красными звездами. При этом его уже повесили на здания сирийских посольств в Испании, Саудовской Аравии и Греции. Государственный флаг Сирии имеет красно-бело-черные полосы, а также две зеленые звезды.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Позже в МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

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Ранее в Кремле высказались о политической обстановке в Сирии.