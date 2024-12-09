В Иране предупредили о риске начала гражданской войны в Сирии

После захвата Дамаска вооруженной оппозицией в Сирии может начаться гражданская война или распад страны. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в эфире гостелерадиокомпании.

«Мы следим за развитием событий в Сирии и не хотим допустить возникновения опасений. Эти опасения связаны с возможностью начала гражданской или межконфессиональной войны, частичного или полного распада Сирии и превращения ее в убежище для террористов», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах Алеппо. Взяв город, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало агентство Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Позже в МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее США пообещали помощь соседям Сирии на фоне событий в республике.